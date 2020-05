Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das MM (Archivfoto) wird erst im September zum "Pink Elephant" © Jürgen Fuchs

Die Grazer Gastwirte stecken mitten in den Vorbereitungen auf die Wiedereröffnung ihrer Lokale. Während unter anderem beim Tribeka in der Kaiserfeldgasse Tische und Stühle im Gastgarten wieder ihren Platz gefunden haben, wird beim Maria Magdalena (MM) am Eisernen Tor der Gastgarten quasi zerlegt: "Ein Drittel der Plätze kommt weg", sagt Besitzer Günter Ganster, der mit Hochdruckreiniger die Holzstühle für Freitag bereit macht. Denn er wird sowohl das MM als auch das Operncafé nun doch bis August weiterführen.