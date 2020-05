Ungewöhnliche Aktion: Am Pfingstwochenende wird Grazer Parkhotel an Touristen "verschenkt".

Grazer Parkhotel: Alle 68 Zimmer werden gratis verlost © Ballguide/Nicholas Martin

Nicht nur die legendäre "Uhrturm-Suite", in der schon Präsidenten und internationale Stars nächtigten, ist kostenlos zu haben - alle 68 Zimmer des Grazer Parkhotels können in Kürze gratis bezogen werden: Denn im Rahmen einer ungewöhnlichen Aktion wird Hausherr Philipp Florian sein Haus am Pfingstwochenende "herschenken". An Touristen, "aber selbstverständlich auch an Grazerinnen und Grazer", wie es auf Nachfrage der Kleinen Zeitung heißt.