Einkaufsstadt in Not

Die Politik will die Innenstadt retten, aber wie? © Juergen Fuchs

Schon vor der Corona-Krise haben Schediwy in der Sporgasse oder Gerry Weber im Rathaus die Segel gestrichen. In den letzten Wochen kamen dann die Insolvenzen von Eckstein und Baumgartner hinzu. Nunmehr sind es sogar in der Herrengasse schon acht Geschäftslokale, die leerstehen.