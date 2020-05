Facebook

Das "Spitzhaus" steht immer noch leer. © Pajman/Ballguide

Das Aus für die Boutique "Bonita" war nur die letzte Hiobsmeldung für die Kaufleute in der Herrengasse. Denn jedes leerstehende Geschäft ist auch der Feind des noch betriebenen Shops in der Nachbarschaft. Handel lebt von Frequenz und verklebte Schaufenster drosseln diese in jeder Einkaufsstraße. Dass nun auch die Herrengasse mit einem massiven Leerstandsproblem zu kämpfen hat, lässt im Rathaus und im City-Management die Alarmglocken schrillen. Vor allem, weil man in der Branche auch damit rechnet, dass nach den Einschränkungen im Kampf gegen die Pandemie noch viele Händler auf der Strecke bleiben könnten. Jene, die den gestrigen ersten vollen Einkaufstag nach den Ausgangsbeschränkungen genossen haben, sind in der ersten Einkaufsstraße der Stadt jedenfalls auf ungewöhnlich viele leerstehende Shops gestoßen.