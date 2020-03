Facebook

In der Karwoche wird der Takt wohl ausgedünnt. © Ballguide/Pajman

Die Talfahrt der Fahrgastzahlen in Zeiten der Corona-bedingten Ausgangsbeschränkungen nähern sich in dieser Woche dem Nullpunkt. "Wir hatten am Freitag nur noch acht bis zehn Prozent der Passagiere, die wir normalerweise befördern", sagt Holding-Graz-Vorstandsboss Wolfgang Malik im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Eine Entwicklung, die sich in den letzten zwei Wochen in Etappen bemerkbar gemacht habe: "Die Zahlen sind von 100 auf 70, auf unter 50 Prozent, dan auf 20 Prozent und nun unter die Zehn-Prozent-Marke gesunken."