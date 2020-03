Am gestrigen Sonntag ist die Zahl der infizierten Personen in der Steiermark wieder leicht gestiegen. Auch in Graz und Umgebung.

Am Sonntag zeigte die Corona-Kurve leider wieder leicht nach oben © Jürgen Fuchs

War in den vergangenen Tagen die Zahl jener Steirer, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, leicht zurückgegangen, so zeigte diese Kurve am gestrigen Sonntag leider wieder ein wenig nach oben: "Mit heute Sonntag (22.3.2020), Stand 21 Uhr, betrug die neue Gesamtzahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in der Steiermark 446. Damit sind innerhalb der vergangenen 24 Stunden weitere 53 Personen positiv auf das Virus getestet worden", meldete das Land Steiermark.