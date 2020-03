In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

In Graz werden die Parkgebühren seit Montag nicht kontrolliert. Das heißt aber nicht, dass man überall stehen darf: Für diese Vergehen bekommen Falschparker nach wie vor Strafen.

Falschparker werden weitehrin abgestraft © Jürgen Fuchs

"Grandios! Kontrolliert wird doch noch", zeigte sich ein Grazer auf Facebook verwundert über einen Strafzettel. Am Sonntagabend wurde im Rathaus beschlossen, die Parkgebühren zur Zeit nicht zu kontrollieren - das Parken in den an sich gebührenpflichtigen blauen und grünen Zonen ist damit de facto gratis. Damit kam die Stadt Anfragen von Menschen nach, die wegen des Coronavirus die Öffis meiden wollen.