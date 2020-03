In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Mit Mittwochnacht stellt die AUA am Flughafen Wien ihren Linienbetrieb auf Notbetrieb um. In Graz wird das Flughafen weiterhin offen bleiben. Gesundheitskontrollen sind ab heute Abend geplant.

© FUCHS Juergen

Nicht die Flugscham lässt die Passagiere am Boden bleiben, sondern das Coronavirus: Die heimische Lufthansa-Tochter AUA verkündet am Montag sämtliche Flüge zu streichen und den Flugbetrieb ab Mittwochnacht völlig einzustellen. In Wien wird auf Notbetrieb umgeschalten und nur noch Rückholaktionen durchgeführt. Noch ist unklar, ob andere österreichische Flughäfen von einer Komplettschließung betroffen sind. "In Graz werden wir jedenfalls nicht schließen", sagt Doris Poelt, Sprecherin vom Flughafen Graz-Thalerhof. "Wir sind unter anderem der Stützpunkt des ÖAMTC, des BMI mit eigenem Hubschrauberlandeplatz und beherbergen einen Spar-Supermarkt. Die Halle bleibt weiterhin geöffnet", so Poelt.