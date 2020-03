Facebook

Normalerweise sind die Straßenbahnen in Graz zu jeder Tageszeit gut gefüllt - derzeit sind sie halb verwaist © Günter Pilch

Warum darf man weiter dicht an dicht in Bus und Straßenbahn fahren, aber Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen werden abgesagt? Diese Frage wurde bereits gestern häufig gestellt. Am Mittwochvormittag zeigt sich: Die meisten Fahrgäste meiden von sich aus die Öffis, jedenfalls in Graz.