Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Kirche lässt nicht mehr als 100 Menschen in die Gotteshäuser. © Diözese/Neuhold

So wie bei fast allen Institutionen tagte am Dienstag auch in der Diözese Graz-Seckau ein Krisen-Gipfel zu den Maßnahmen rund um Covid-19, nachdem die Bundesregierung ihren weitreichenden Erlass verkündet hat.