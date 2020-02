Facebook

Entlang der Sandgasse baut die die TU Graz ihren Campus aus. Das soll aber nur der erste Schritt sein © Bernd Hecke

In der Gerüchteküche rund um die Gymnasien Petersgasse sowie Wiku und unter Anrainern der Sandgasse brodelt es. Es stünden massive Bautätigkeiten der Technischen Universität Graz auf den Inffeldgründen an. Die Unruhe hat auch das Rathaus erreicht. Gemeinderat Ewald Muhr (SPÖ) hat eine Anfrage an Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) gestellt, was es mit den Gerüchten auf sich habe.