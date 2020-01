Kleine Zeitung +

Nach dem Cyberangriff in Graz Wie sich die Unis und die Stadt gegen Hacker rüsten

Nach der Mailattacke an der Karl Franzens-Universität in Graz: Auch andere Hochschulen melden Cyberangriffe. Unis planen Schulungen und rüsten technisch auf. Auch die Stadt Graz will die Mitarbeiter schulen.