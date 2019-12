Die Meldung wurde in ganz Österreich gehört: Graz verzichtet aktiv auf den großen urbanen Trend der Leih-Scooter. Verkehrsstadträtin Kahr will nun aber ein stationsloses Leihrad-System umsetzen.

E-Scooter dürfen in Graz nur privat durch die Stadt flitzen © APA/AFP/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Auch am Tag danach reiben sich andere Städte in Österreich die Augen: Graz verzichtet auf Leih-Scooter, den großen, urbanen Trend. Während in Klagenfurt, Villach, Linz, Innbsruck und Wien Hunderte dieser wendigen Fahrzeuge per App verliehen werden, bekommen die Firmen in Graz keine Lizenz dafür.