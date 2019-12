5. Dezember, Krampustag. Heute haben sie wieder offiziell Ausgang: Percht und Krampus. Was allerdings steckt unter den teuflischen Masken? Während es bei Läufen immer wieder zu Zwischenfällen kommt, beklagen die Verkleideten, immer mehr unter verbalem und materiellem Beschuss zu stehen.

Sie ziehen wieder durch die Straßen: Karmperl und Perchten lehren das Fürchten © Richard Großschädl/Ballguide

Immer wieder kommt es bei Krampusläufen zu Angriffen und Tätlichkeiten von verkleideten Höllengesellen auf die schaulustigen Gäste. Videos, Fotos und Berichte von Ausschreitungen sorgen dann für heftige Kritik und für Unverständnis. Perchten und Co beklagen nun, dass auch sie sich immer mehrmit verbalen und physischen Attacken konfrontiert sehen, wie zuletzt etwa in Knittelfeld. Wir wollten von ihnen wissen: Was sich über die letzten Jahre geändert? Aus welcher Perspektive erleben sie die Läufe?