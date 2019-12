Kleine Zeitung +

Brauchtum Über 500 Perchten und Höllengesellen zogen durch die Grazer Altstadt

Das große "Schaulaufen" der Krampusse und Perchten: Am Samstag standen zahlreiche Umzüge in Graz-Umgebung auf dem Programm, am Sonntag fand der große Grazer Perchtenlauf in Graz statt.