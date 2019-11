Kleine Zeitung +

Start in die Perchtensaison Die Krampusse sind heuer besonders früh dran

Heute Abend werden in Frohnleiten die „Kramperl“ losgelassen. Am 16. November geht es dann in Rein und in Hausmannstätten heiß her. Der große Umzug in Graz findet am 1. Dezember statt. Ein Überblick über die Krampus- und Perchtenläufe in Graz- und Umgebung.