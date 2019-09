Facebook

Traditionslokal sperrt zu © KLZ/hoffmann

Eine Meldung sorgt derzeit für Aufregung in der Gastro-Szene. Das Molly Malone sperrt am kommenden Montag seine Pforten. Für immer.

Via Facebook wurde das Ende verlautbart (siehe unten).