Trotz Regensonntag: Die nächste Hitzewelle kommt bestimmt. Allerdings heizt uns der Sommer nicht ganz so heiß ein, wie noch vor einigen Tagen befürchtet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schweißtreibend soll es besondes am Donnerstag werden © Juergen Fuchs

Der Sonntag machte seinem Namen in der Steiermark keine Ehre. Während die Regen-Hotspots in der Weststeiermark lagen - in Deutschlandsberg kamen von Samstag Mittag bis Sonntag Mittag etwa 90 Liter pro Quadratmeter zusammen, kam der Grazer Raum dabei nass, aber glimpflich davon.