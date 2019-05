Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Jürgen Fuchs

Noch ist nicht klar, wie sich die geplanten Bauarbeiten bei Oper und Next Liberty im Sommer auf die angedachte Ersatzfläche für den Bauernmarkt auswirken werden. Die Befürchtungen der Marktbeschicker sind trotzdem nicht unbegründet: Sie weichen der einen Baustelle am Kaiser-Josef-Platz aus und landen im schlimmsten Fall mitten in der anderen.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.