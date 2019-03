Parks"Schutzzone" Volksgarten: Lokalaugenschein am ersten Wochenende

Vor wenigen Tagen wurden Volksgarten und Metahofpark zu "Schutzzonen" erklärt. Nach einer ersten Schwerpunktaktion am Mittwoch ist die Polizei auch am Wochenende in den Parks präsent.

Polizeieinsatz am Samstag im Volksgarten © Alexander Danner

Mein Sohn lebt in Innsbruck, da funktioniert das super. Die Frage ist nur, was passiert, wenn die Schutzzone zu Ende ist“, möchte eine Pensionistin im Grazer Volksgarten von den Polizisten wissen. „Es ist gut, was ihr da machts“, erklärt ein anderer Passant beim Vorbeigehen den Einsatzkräften ungefragt, die dort am Samstagnachmittag mit mehreren Autos und Drogenspürhund präsent sind.

