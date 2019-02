Die "Bistrobox" versorgt Hungrige auf Knopfdruck mit Pizza - rund um die Uhr. Nach Hartberg oder Liezen eröffnete nun eine Box in Raaba. Und demnächst auch in Graz.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In nur 140 Sekunden serviert die Bistrobox eine Pizza © Bistrobox

"Ofenfrische Pizza auf Knopfdruck" - das verspricht das Unternehmen Bistrobox, welches mittlerweile österreichweit an 20 Standorten vertreten ist. In Wien genauso wie in Steyr oder Hartberg.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.