In Graz gibt es ein kräftiges Plus an Radfahrern - auch im Winter © Flickr/ErWin

Immer mehr Radfahrer in Graz wintern ihre Räder nicht mehr ein, sondern fahren auch in der kalten Jahreszeit durch die Landeshauptstadt. Bemerkbar macht sich dies auf den Grazer Straßen, und in den Radwerkstätten, den sogenannten "Radküchen". Auch die Zahlen belegen den Trend: Im November 2018 waren in der Keplerstraße um 17 Prozent mehr Radfahrer unterwegs als im Vergleichszeitraum im Jahr 2017. An den Werktagen waren täglich durchschnittlich 5200 Radfahrer unterwegs.