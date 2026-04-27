Einen „merkbaren Schritt in Richtung Rock und Metal“ möchte man setzen, verkündete der Geschäftsführer der Grazer Spielstätten, Bernhard Rinner, am Montag bei der Präsentation des diesjährigen „Sommer am Berg“ auf der Schloßbergbühne Kasematten. Mit nicht weniger als 60 Veranstaltungen wird die Saison, die heuer von 9. Mai bis 9. September dauert, besonders dicht.

Die von Rinner postulierte Neuorientierung auf den Kasematten manifestierte sich gleich am 7. Juni mit dem Metalcore-Festival „Core & More“. Zum ersten Mal holt man internationale und heimische Acts des aus Metal und Hardcore verschmolzenen Genres auf die Kasemattenbühne. Neben dem britischen Headliner Bury Tomorrow soll bei „Core & More“ auch eine beim Grazer Bandcontest am 13. Mai im Orpheum ermittelte Truppe zum Zug kommen. Auf die Beine gestellt wird das als Tagesfestival von 15 bis 22 Uhr konzipierte neue Event von den Spielstätten in Kooperation mit der Kapfenberger Agentur United Colors Events.

Zwei harte Festivals geben auf den Kasematten den Ton an

Zudem wird es am 29. August auch wieder das eher traditionell orientierte „Metal On The Hill“-Festival geben. Die Karten für beide Festivals sollten sich Fans rechtzeitig sichern, da die Publikumskapazität wegen Sicherheitsbestimmungen jeweils auf 1.700 beschränkt bleiben muss.

Unter das Rock-Banner fallen auch Bands wie Wolfmother (11.8.), Beatsteaks (17.6.) oder White Lies (22.7.) Mit den Sportsfreunden Stiller wird dem Deutschrock gefrönt, mit Nazareth kommen auch Vertreter aus der ganz alten Generation. „Ich baue massiv auf diesen Markt“, zeigte sich Rinner von der auf Marktanalysen beruhenden Richtungsentscheidung überzeugt und kündigte an, in den kommenden Jahren auch im Orpheum härtere Musikgenres forcieren zu wollen.

Jedermann Reloaded 2.0 trifft auf Urgestein Hans Söllner

Ansonsten bietet das Programm der Kasematten auch heuer wieder eine breite Palette unterschiedlichster Musik- und Bühnengenres. Der Austropop ist gut vertreten – die ältere Generation mit Gert Steinbäcker (19.6.) und Peter Cornelius samt Band (25. und 26.7.), die jüngere mit Edmund (16.5), Philipp Hochmair kommt zur Sonnenwende mit Jedermann Reloaded 2.0, Bayern-Urgestein Hans Söllner lässt sich zwei Wochen darauf wieder einmal in Graz blicken.

Kabarett-und Comedy-Größen wie Lisa Eckart, Gery Seidl oder Alex Kristan treten am Berg auf, mit den Nockis und den Paldauern wird Schlager geboten, es wird Theater geben, darunter einen Grazer Jedermann, Filmvorführungen, und schließlich füllen zahlreiche poppige und orchestrale Produktionen aus dem Mainstream den stattlichen Kasemattenkalender.

Nicht mehr dabei ist die in den vergangenen Jahren etablierte Freiluft-Opernproduktion – die fiel, ähnlich wie das Klanglicht in seiner bisherigen Form, dem durch die Förderkürzungen bedingten Sparstift zum Opfer. Gestartet wird der Konzertsommer auf dem Schloßberg am Samstag, 9. Mai mit dem Kreativ-Festival Smash.