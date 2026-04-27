Hafnerstraße 40–72: Nach Grabungen im Vorjahr kommt es hier ab dem 27. April zur „definitiven Wiederinstandsetzung“. Während der Arbeitszeiten regelt ein Posten den Verkehr – bis zum 30. April.

Reininghausstraße/Gaswerkstraße: Auch hier wird nach „Vorarbeiten“ im Jahr 2025 alles besenrein zusammengeflickt. Zwischen 27. und 30. April wird der Verkehr händisch geregelt – jeweils in den Nachtstunden zwischen 21 Uhr und 5 Uhr früh.

Triester Straße 371–402: Die Erneuerung von Schachtdeckeln durch einen Mobilfunkbetreiber führt in der Triester Straße zur Sperre eines Fahrstreifens – ebenfalls in den Nachstunden bis fünf Uhr früh. Und zwischen 27. April sowie 11. Mai.

Wiener Straße 336 (stadtauswärts): In diesem Fall lässt die Reparatur eines Hydranten vorübergehend einen Fahrstreifen wegfallen – zwischen 27. April und 15. Mai tagsüber zwischen 8.15 und 16 Uhr.