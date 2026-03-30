Nicht einmal das Osterfest wird abgewartet und bei der Krenjause noch Kraft für anstehende Aufgaben gesammelt, vielmehr starten Bauarbeiter den Presslufthammer schon am 30. März. Noch dazu gleich bei drei Baustellen, die somit einen dreifachen Auftakt für ein durchaus intensives Baustellenjahr in Graz darstellen – und Geduld von Autolenkern wie Öffi-Fahrgästen verlangen.

Elisabethinergasse

Wie bereits angekündigt, wird ja die Kreuzung Elisabethinergasse/Lazarettgasse/Josef-Huber-Gasse/Rösselmühlgasse umgebaut – und somit im Idealfall entschärft: Aufgrund zahlreicher Unfälle zählt diese Kreuzung zu einer der gefährlichsten in Graz, im Jahr 2018 starb sogar eine Fußgängerin, die – bei Grün – den Zebrastreifen überquerte und tragischerweise von einem Lkw erfasst wurde. Also wird ab dem 30. März das Areal umgebaut: Um fortan sowohl Sicherheit als auch Aufenthaltsqualität zu erhöhen, werden nicht nur zwei moderne und barrierefreie Öffi-Haltestellen errichtet – zudem gestaltet man die Oberfläche neu und optimiert die Ampelanlage „technisch und verkehrlich, um das Unfallrisiko zu minimieren“, heißt es seitens Stadt und Holding Graz. Die Folge: Die Elisabethinergasse wird vorübergehend in Richtung Annenstraße zur Einbahn, gen Süden weichen Autos via Prankergasse aus. Die Buslinien 40, 67 und N3 werden ebenso umgeleitet..

Puntigamer Straße

Ebenfalls am 30. März starten jene Arbeiten in der Puntigamer Straße, an deren Ende eine nagelneue Fernwärmeleitung zwischen der Puntigamer Brücke und dem Kreuzungsbereich Herrgottwiesgasse steht – sowie eine frische Wasserversorgung für den Grazer Westen. Während dieser Grabungen wird die Puntigamer Straße in jede Richtung zumindest einspurig befahrbar bleiben, die Buslinie 64 wird geteilt: Der 64er pendelt von Liebenau nach Puntigam, der Bus 64E wiederum von St. Leonhard/LKH Mitte nach Liebenau.

Gerade mit Blick auf die neuen und längeren Straßenbahnen wird die Remise Steyrergasse ausgebaut © Holding Graz/Mindconsole

Remise Steyrergasse

Und weil aller guten Dinge bekanntlich drei sind, wird Ende März schließlich auch noch ein 228-Millionen-Euro-Projekt gestartet – der Um- und auch Ausbau der Remise Steyrergasse. Der Autoverkehr sollte von den Vorarbeiten zunächst nicht betroffen sein, eher wird man auf Geduld und Verständnis bei den Anrainern hoffen. Vor allem ab Juni, wenn die „Altlasten“ jenes Stadtgaswerks entfernt werden, das an dieser Stelle im Jahr 1945 zerstört wurde – eine Arbeit, die zwar zu keinerlei Gesundheitsgefährdung führe, wie man seitens der Holding Graz betonte, jedoch leider „sehr geruchsintensiv sei“.

Peter-Tunner-Gasse

Ende Mai soll indes der seit 2024 laufende Umbau der Eisenbahnbrücke Peter-Tunner-Gasse finalisiert werden. Dass die Stadt Graz parallel den Straßenraum vor Ort neu gestaltet, missfällt ja manchen Unternehmern: Wegen neuer Abbiegeverbote fürchteten sie um ihre Erreichbarkeit (wir berichteten). Das habe man sehr ernst genommen und nachgeschärft, betont Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne): „Alle Unternehmen in der Lastenstraße sind aus allen Richtungen auch zukünftig gut erreichbar.“ Zudem habe man die geplante 7,5-Tonnen-Beschränkung in der südlichen Lastenstraße aufgehoben.

Ja, solche Arbeiten „können im Alltag mühsam sein“, weiß Stadtrat Manfred Eber (KPÖ). Letztlich aber würden sie „Verbesserungen für alle Menschen bringen“. Holding-Vorstand Gert Heigl ergänzt: „Wir investieren in nachhaltige Infrastruktur, moderne Mobilität und eine lebenswerte Stadt.“