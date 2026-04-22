Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochnachmittag gegen 14.20 Uhr nahe Don Bosco im Grazer Bezirk Gries. Ein Pkw und ein Motorrad stießen an der Kreuzung zwischen der Wetzelsdorfer Straße und der Südbahnstraße zusammen. Eine 70-Jährige, die mit ihrem Ehemann auf dem Motorrad mitfuhr, erlitt dabei schwere Verletzungen, berichtet die Polizei.

Alkoholtests bei beiden negativ

Das Motorrad, auf dem ein 72-jähriger Lenker aus Graz sowie seine 70-jährige Ehefrau saßen, fuhr auf der Wetzelsdorfer Straße in Richtung Westen. Gleichzeitig fuhr eine 35-jährige Grazerin mit ihrem Auto auf der Südbahnstraße in Richtung Süden. Auf der Kreuzung kam es zur Kollision.

Die schwer verletzte Mitfahrerin des Motorrades wurde ins UKH Graz gebracht und dort stationär aufgenommen. Laut Polizei verlief bei beiden Lenkern ein Alkoholtest negativ. Die beschädigten Fahrzeuge konnten selbstständig von der Unfallstelle entfernt werden. Ermittlungen zum genauen Hergang laufen.