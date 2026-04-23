„Wir sind die Guten“, lächeln Robert Rötzer und Klaus Purkarthofer. Und sie dürfen das auch sagen: Rötzer beschäftigt im „Parks“ in der Grazer Zinzendorfgasse Menschen mit Behinderung und aus anderen Kulturen, dazu stand das Lokal schon lange für Regionalität, Saisonalität und Nachhaltigkeit, bevor die Schlagworte in Mode kamen. Purkarthofer lebt in seiner Eismanufaktur in Fernitz-Mellach „New Work“-Prinzipien und lässt seine Mitarbeiter bestimmen, welchen Anteil vom Kuchen – pardon, Eis – er als Chef bekommen soll, und für die „Gelato for Future“-Linie werden nur Zutaten von ausgewählten Herstellern verwendet, die „unsere Werte teilen“ – regional oder aus Crowdfarming, aus regenerativer Landwirtschaft, Fair Trade und natürlich so naturbelassen wie nur möglich.

Ein Eis, für das viele gerne zum Eiskiosk nach Fernitz-Mellach pilgern. Jetzt geht es aber näher: Denn die beiden, die sich schon lange kennen und schätzen, arbeiten nun auch zusammen – und damit gibt es das Eis erstmals auch in Graz im Gassenverkauf (im Becher ist es übrigens auch im Parkhotel erhältlich). Das „Parks“ hat in der Zinzendorfgasse, gleich ums Eck vom Grazer Stadtpark, ein Eisfenster bekommen, wo köstliche Sorten wie Haselnuss, Apfel-Zimt, Mango oder weißer Kaffee locken – ab 2,60 Euro pro Kugel.

Aber auch auf der Speisekarte ist das Purkarthofer-Eis zu finden: „Wie wär‘s beispielsweise mit einem Drachenfrucht-Haselnuss-Shake oder einem Steirerbecher mit Vanilleeis und Kernöl?“, macht Rötzer schon einmal Gusto. Klassiker wie „Heiße Liebe“ und „Bananensplit“ werden auf der Eiskarte auch nicht fehlen – „und wir würden uns auch über Anregungen der Gäste für tolle Eisbecher freuen“. Übrigens, auch im Hintergrund hat sich im Parks etwas getan: Daniel Bartol ist statt Martina Rötzer in der Geschäftsführung eingestiegen.