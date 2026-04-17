In Graz soll ein zentrales Katastrophenschutzlager entstehen, wo Einsatzmittel, Ausrüstung und Infrastruktur für unterschiedliche Krisenszenarien gebündelt werden. Federführend bei dem Projekt sind die Berufsfeuerwehr Graz und das Österreichische Rote Kreuz. Laut Stadtrat Manfred Eber (KPÖ) sollen aber auch andere Organisationen eingebunden werden, die für den Katastrophenschutz relevant sind. Die Freiwillige Feuerwehr Graz, deren Stützpunkt in Kroisbach aus allen Nähten platzt, ist ebenso darunter wie die Berg- und Höhlenrettung Graz-Land. Mit an Bord ist auch das städtische Sicherheitsmanagement.

Einen ersten großen Schritt, um diese Pläne umzusetzen, geht man in der Sitzung des Grazer Gemeinderats am kommenden Donnerstag (23. April). Der Kauf eines 2000 Quadratmeter großen Grundstücks soll dabei beschlossen werden. Die unbebaute Fläche grenzt unmittelbar an die Feuerwache Süd an, die in der Alten Poststraße zu finden ist, und gehört derzeit der Kages. Um 725.000 Euro möchte die Stadt die Liegenschaft erwerben. „Gerade in unsicheren Zeiten ist es entscheidend, gut vorbereitet zu sein. Mit der Sicherung dieser Fläche schaffen wir die Grundlage, um unsere Einsatzorganisationen bestmöglich auszustatten und die Zusammenarbeit im Katastrophenfall weiter zu verbessern“, so Eber zur geplanten Investition.

Mit dem Kauf des Grundstücks ist der erste Schritt gesetzt. Das Bauprojekt und die künftige gemeinsame Nutzung des Katastrophenschutzlagers sollen dann zusammen mit den beteiligten Einsatzorganisationen entwickelt werden.