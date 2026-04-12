Wer gerne nachhaltig und aus zweiter Hand einkauft, weiß es längst: Die steirische „Caritas“ betreibt auch einige Läden, in denen gut erhaltene Sachspenden wie Kleidung, aber auch Geschirr oder Bücher zu einem günstigen Preis weiterverkauft werden und noch dazu Menschen mit erschwertem Zugang zum Arbeitsmarkt beschäftigt werden.

In der Sporgasse kommt nun ein weiterer „Carla“-Shop dazu, zumindest in Form eines Pop-ups von 10. April bis 16. Mai 2026. Besucherinnen und Besucher erwartet hier „eine trendige Auswahl an ‚fescher Mode‘ sowie ökologische und nachhaltige Second-Hand-Produkte wie Deko‑Artikel, Geschirr und ausgewählte Wohnaccessoires – einzigartig, leistbar und mit sozialem Mehrwert“, kündigt man an.

Der Platz wird frei, weil der Caritas-Shop „Offline Retail“ – hier gibt es Produkte aus einem Beschäftigungsprojekt der Caritas für Menschen mit Suchterkrankung – erneut umzieht. Er übersiedelt an einen neuen Standort in der Kärntner Straße 341/1 und bleibt damit ein wichtiger Ort für Upcycling, soziale Beschäftigungsprojekte und nachhaltige Produkte in Graz. Hier ist auch das neu eröffnete Geschäft „Carla Elektro“ zu finden.