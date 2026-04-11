Die Partystimmung im Grazer Univiertel war schon einmal ausgelassener: Nachdem 2023 schon „Guest Room“ und „UniAlm“ schließen mussten, hat sich im Vorjahr auch die „Merano Bar“ nach 22 Jahren verabschiedet – in diesem Fall aufgrund einer Hausrenovierung. Dem vorangegangen war allerdings eine Insolvenz – und ob das legendäre Partylokal jemals wieder aufsperrt, ist nicht bekannt.

Aktuell gibt es leider noch eine weitere Pleite in der Elisabethstraße zu vermelden: Der Betreiber hinter dem Lokal „Schrille Grille“, das dem „Orange“ im Innenhof des Literaturhauses nachgefolgt ist, ist insolvent. Im März wurde noch zu K-Pop und Afrobeats gefeiert, jetzt ist die Bar „dauerhaft geschlossen“, wie auf Google und auch auf der Instagram-Seite des Lokals vermerkt ist – während vor Ort kein Hinweis auf eine Schließung zu finden ist. Besonders bitter: Der Schuldner haftet mit seinem gesamten Privatvermögen für Verbindlichkeiten aus dem Unternehmensbetrieb, wie der AKV in seiner Insolvenzmeldung berichtet.