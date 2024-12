Aus bisher noch nicht bekannter Ursache brach auf der Terrasse eines Einfamilienhauses im Eggersdorfer Ortsteil Brodersdorf Samstagfrüh ein Brand aus. Das Ehepaar, das im Haus wohnt, bemerkte den Brand zwar gegen 6.20 Uhr, konnte die Flammen aber nicht selbst löschen. Die beiden retteten sich mit ihrem Hund ins Freie.

Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Die Flammen konnten rasch unter Kontrolle gebracht werden. Um 9 Uhr meldete man „Brand aus“. Das Haus wurde trotzdem schwer in Mitleidenschaft gezogen. Das gilt auch für ein Auto, das neben dem Gebäude geparkt war. Das Ehepaar wurde mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins LKH Weiz gebracht, konnte aber nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Der Hund wurde tierärztlich versorgt.

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Haselbach, Eggersdorf, Ludersdorf, Gleisdorf und Weiz sowie das Rote Kreuz, die Polizei und das Kriseninterventionsteam Steiermark.