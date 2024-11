„Wenn das übrig bleibt und als Achillesferse der Koalition angesehen wird, dann werden wir über das Tempo noch einmal diskutieren müssen.“ Das sagt Robert Krotzer am Tag nach der Landtagswahl. Der KPÖ-Landeschef und Stadtrat in Graz hat im Wahlkampf selbst gehört, dass manchen die Verkehrswende, die die linke Koalition in der Landeshauptstadt vorantreibt, zu weit oder zumindest zu schnell geht.