Ein bisschen gedulden müssen sich Schöckl-Besucher noch, die gern im Stubenberghaus einkehren. Mit 1. April soll es dann aber so weit sein: Das derzeit geschlossene Gasthaus öffnet wieder seine Türen. Der letzte Pächter hatte sich ja wie angekündigt Ende September verabschiedet, Nachfolger waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Sicht. Am Dienstag konnte Günter Riegler, Vorsitzender der Sektion Graz des Alpenvereins, nun die gute Nachricht bekannt geben: Mit Carina und Wilfried Brauchart hat der AV neue Pächter für das Stubenberghaus gefunden.