Sarah Jessica Parker wurde in New York City am Set zum „Sex and the City“-Nachfolger in Mode der Grazer Kleidermacherin gesichtet. Der TV-Auftritt ihrer Jacke könnte dem Unternehmen neue Kundinnen bescheren.

„... And Just Like That“

Auf die Insolvenzmeldung von Lena Hoschek folgt eine gute Nachricht: Diese Woche wurde Sarah Jessica Parker am Set des „Sex and the City“ Spin-offs „... And Just Like That“ (AJLT) in einem Kleidungsstück der Grazer Modedesignerin gesichtet. Parker, die in der Serie die Kolumnistin Carrie Bradshaw verkörpert, gilt als Stilikone – und trug davor auch schon privat Hoschek-Mode, wie auch Dita von Teese, Lana Del Rey oder Katy Perry.

Nun wird Hoschek-Mode erstmals auch international im TV und Streaming zu sehen sein. Die dritte Staffel der Serie soll 2025 veröffentlicht werden – was Hoschek durchaus Aufwind bringen könnte, sorgt doch AJLT wie schon die Originalserie „mit seinen ausgefallenen und mutigen Modekombinationen für Gesprächsstoff“, wie die Vogue Deutschland schreibt.

Der Lena-Hoschek-Blazer am Laufsteg © Daniel Kindler

Beim braun-blauen Karoblazer handelt es sich um die karierte „Love Letter Jacket“ aus der Business-Linie von Lena Hoschek, die man aktuell um 690 Euro kaufen kann – sie besteht aus Schurwolle, ist tailliert geschnitten und hat einen Stehkragen und Puffärmel. In der Serie kombinierten ihn die AJLT-Stylisten Molly Rogers und Danny Santiago zu einem elegant-herbstlichen Look mit einer bodenlangen dunkelblauen Strickweste, einer bordeauxroten Tasche und einer goldenen Perlenkette.