Grund zum Feiern hatte Lena Hoschek am 11. November in ihrer Boutique in Graz. Vor 18 Jahren, am 5. November 2005, eröffnete die Steirerin ihr erstes Geschäft in Graz, heute ist Hoschek eine der bekanntesten Designerinnen in Österreich. Der 18. Geburtstag ihrer Marke wurde aus diesem Grund groß gefeiert. Im Store am Joanneumring wurde angestoßen, auch Süßes wurde serviert, erzählt Store-Managerin Ute Volkar. „Zur Feier des Jubiläums gab es außerdem passend zum Anlass minus 18 Prozent“, lacht sie. Für sie und Kolleginnen Elisabeth Köck, Anna Bieberle, Daniela Ulbl, Ingeborg Lechnitz und Julia Ferrari und Gäste gab es einen Kuchen mit dem Konterfrei von Hoschek. „Den hat uns ein Kunde aus Wien zum Geschenk gemacht“, verrät Volkar.