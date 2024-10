Gedämpftes Licht, LEDs in allen Farben von allen Seiten, das Klicken auf zahlreiche Mäuse. Wenn man am Wochenende in die Messehalle Graz spaziert, findet man den Traum eines jeden Gamers wieder. Über 1.100 Gamerinnen und Gamer sitzen gemeinsam in der Halle und gehen ihrem Lieblingshobby nach: Zocken.

Größte LAN-Party Österreichs

Grund dafür ist die größte LAN-Party Österreichs. Mit der VulkanLAN bringen die Veranstalter Kurt Mauerhofer und Thomas Rossmann seit mehreren Jahren Spielerinnen und Spieler zusammen. Von anfangs 30 Teilnehmenden sind sie nun auf 1.127 Menschen angewachsen, die das ganze Wochenende zusammen spielen. Und auch vor Ort schlafen.

„Es heißt auch ‚Bring your own Device‘. Also die meisten haben ihr eigenes Equipment, ihren eigenen PC hier aufgebaut“, sagt Mauerhofer. Man kann sich aber auch ein Setup vor Ort mieten. Natürlich dürfen bei einem Gaming-Event auch diverse Turniere nicht fehlen. Während auf der Bühne Turniere zu den Spielen Counter Strike, Rocket League, League of Legends und Valorant ausgetragen werden, gibt es für die Teilnehmer und Besucher auch die Möglichkeit sich in Super Smash Bros. oder Mario Kart zu messen.

„Einen Tisch kann man immer noch hinstellen“

„Die LAN erwacht am Nachmittag“, erzählt Rossmann beim Gang durch die Halle. „Aber dafür hält sie dann bis drei in der Früh. Ich muss dann schon immer die Flipperautomaten abstellen, sonst würde da immer wer stehen.“ Auf die Frage, wo sie mit der Teilnehmeranzahl hinwollen, antwortet Rossmann nur: „Einen Tisch kann man immer noch hinstellen“.

Für die Tagesbesucherinnen und Besucher gibt es auch ein bisschen Messe-Feeling. Direkt beim Eingang stehen einige Händler, die Merchandise, wie Figuren, Plüschtiere, Zeichnungen, Sticker und Schlüsselanhänger von diversen Spielen verkaufen. Auch PCs zum Spielen stehen bereit, sowie „Offline“-Spiele, wie Flipperautomaten, Tischfußball und vieles mehr. Ein kleiner Escape-Room für Rätselfans steht auch bereit. Für das Wohlergehen der Teilnehmer und Besucher ist auch gesorgt. Essenstände und ein Chiropraktiker sind vor Ort. Letzterer renkt nach langen Stunden vor dem PC die Spielerinnen und Spieler wieder ein.

Sexismus immer noch Thema

Frauen werden in der Gamingszene immer noch gleichwertig ernst genommen. Das erzählen auch zwei Teilnehmerinnen der LAN: „Viele Leute haben mich schon aus dem Team hinausgeworfen, nur weil ich eine Frau bin. Oder es geht auch in die andere Richtung, dass ich hochgelobt werde, auch wenn ich manchmal richtig schlecht spiele“, erzählt Jasi aus Graz.

„Ich empfinde schon, dass es besser geworden ist über die Jahre“, sagt Streamerin JustBecci. Die Wienerin ist schon seit Jahren in der Gamingszene unterwegs. „Das Problem ist aber immer noch so präsent und eigentlich ist es fast erschreckend, dass wir immer noch dagegen ankämpfen müssen. Aber ich denke trotzdem dadurch, dass wir oft darüber reden auf einem guten Weg sind davon wegzukommen.“