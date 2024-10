Zahlreiche Institutionen, an die sich Menschen mit psychischen Erkrankungen wenden können, sind am morgigen Donnerstag (24. Oktober) im Großen Saal der Arbeiterkammer in Graz vertreten. Der Steirische Landesverband für Psychotherapie ist ebenso vor Ort wie der Verein Achterbahn oder die psychosozialen Beratungsstellen der Stadt Graz.