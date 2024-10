Es ist ordentlich Wein geflossen. Gleich 46 Mal scheinen unterschiedliche Weingüter und -geschäfte in der Buchungszeile auf. 1062,60 Euro da, 865 Euro dort, dann wieder 2206,50 Euro. In Summe sind es 32.497,44 Euro für Wein, die Mario Eustacchio in den Jahren 2015 bis Ende Oktober 2021 ausgegeben hat. Genauer: Die er über die Verfügungsmittel abgerechnet hat, die ihm die Stadt Graz in seinen Funktionen als Stadtrat und Vizebürgermeister zur Verfügung gestellt hat.