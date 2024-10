Es tut sich was im größten Verfahren, in das eine steirische Partei verwickelt ist. Vor fast drei Jahren flog der Grazer FPÖ-Finanzskandal auf, bis heute weiß die Staatsanwaltschaft nicht, was mit bis zu 1,8 Millionen Euro an Steuergeldern wirklich passiert ist. Sie ermittelt wegen Betrugs und Fördermissbrauchs im Finanzskandal, aber mittlerweile ist auch die Dauer der Ermittlungen skandalös.