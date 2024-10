Armin Stolz, bis zu seinem Tod Ende 2023 Grazer Altstadtanwalt, sollte Recht behalten mit seinem Vergleich. „Das ist wie beim Domino. Fällt dort ein Gebäude, ist die gesamte Häuserzeile bedroht“, warnte er, als 2020 ein altes Werkstattgebäude beim Dietrichsteinplatz abgerissen wurde. Stolz fürchtete um die Biedermeier-Häuserzeile, die sich vom Platz in die Schörgelgasse zieht und Teil der Altstadtschutzzone ist. Und tatsächlich: 2021 wurde das Haus in der Schörgelgasse 6 dem Erdboden gleichgemacht, 2023 schließlich jenes in der Schörgelgasse 8. Nun wird in der direkten Nachbarschaft gerade das Dach des Gebäudes am Dietrichsteinplatz 8 abgedeckt. Was am Firmenschild an der Fassade zu lesen ist, lässt keinen Zweifel daran, was kommt: „Demolit. Gebaut für die Ewigkeit. Bis jetzt...“