Die Abbruchbewilligung ist rechtsgültig: Das Haus in der Schörgelgasse 6 (beim Dietrichsteinplatz) darf abgerissen werden © Simon Möstl

Als Altstadtanwalt wirft Armin Stolz seit rund einem Jahr ein kritisches Auge auf das, was in Graz gebaut wird. In einem Bereich sieht er Gefahr im Verzug. „Die Abbruchproblematik hat sich verschärft. Das ist ein massives Problem“, warnt der Jurist. Sogar in der Altstadtschutzzone seien Gebäude vor der Abrissbirne schlecht geschützt, moniert der Grazer.