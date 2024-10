Seit 1999 ist es schwer in Mode, das Jugendbeschäftigungsprojekt tag.werk der Caritas. 1707 Jugendliche, die aus finanziell und sozial benachteiligten Familien stammen, hatten dort in der Zeit in der Mariahilferstraße die Möglichkeit, wieder oder erstmals Fuß zu fassen. Und das kann man im ganzen Stadtgebiet und darüber hinaus im Alltag sehen.