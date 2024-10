Altstadtschützer Peter Laukhardt ist nicht um drastische Worte verlegen. „Wenn das aktuelle Altstadt-Gesetz noch ernst genommen werden soll, muss verhindert werden, dass solche Praktiken in Villenvierteln toleriert werden“, fordert er. „Mit der Einführung der Schutzzone hat sich nichts verändert, es ist eine Farce“, ergänzt Karin Steffen, Obfrau des Schutzvereins Ruckerlberg. Was die beiden Kämpfer für den Erhalt historischer Bausubstanz in Graz empört: Mehrere Villen, die in der Altstadtschutzzone am Ruckerlberg liegen, bröckeln vor sich hin.