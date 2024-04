„Wir haben nicht vor, irgendetwas kaputtzumachen. Wir planen keine freiliegende Dachterrasse und wir sind auch kein Kastner, der einen Dachausbau startet und dann nicht fertig macht“, stellt Albin Schwarz klar. Seit langem plant der Besitzer des Hauses mit der Adresse Hauptplatz 6 die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes. Dass er dabei mitten in der Altstadtschutzzone 1 und an prominentester Stelle im Unesco-Welterbe auch an einen Dachausbau dachte, ließ bei Aktivbürgern und Denkmalschützern die Alarmglocken läuten, wie die Kronen Zeitung berichtete.