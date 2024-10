Auf den Nebenstraßen gilt in Graz ja bereits seit 1992 auf allen Nebenstraßen Tempo 30 – damit war die Stadt österreichweit ein Vorreiter. Mit der heuer im Sommer verordneten StVO-Reform, die es den Kommunen leichter gemacht hat, Temporeduktionen vorzunehmen, soll es in Graz aber auch auf Vorrangstraßen langsamer zugehen. Neben Schulen – wie beispielsweise bereits am Grieskai vor der Bertha-von-Suttner- und Albert-Schweitzer-Schule oder in der Keplerstraße bei der Gabelsberger Schule – ist das laut Gesetzestext nun auch „in Ortsgebieten in Bereichen mit besonderem Schutzbedürfnis“ möglich, wie Kindergärten oder Senioreneinrichtungen. Die Andritzer Reichsstraße auf Höhe Volksschule war dabei eine der ersten, die unter Judith Schwentner (Grüne) als Verkehrsreferentin und Vizebürgermeisterin eingeführt wurde.