Mit diesem Tempo 30, wenn sich das eingebürgert hat, dann wird das Autofahren in Graz unmöglich sein.“ So schimpfte 1992 Taxi-Fahrer Otto Fürnpass – und generell war die Stimmung eher skeptisch, als Graz damals entschleunigt wurde. Am 1. September 1992 wurden nämlich alle Nebenstraßen zur 30er-Zone, also gut 80 Prozent aller Straßen in Graz.