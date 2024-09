„Nein, es ist keine Warn-SMS“, schüttelt Günter Hohenberger von der Landeswarnzentrale Steiermark den Kopf. „Es braucht keine eigene App, das ‚Cell Broadcast Service‘ spricht direkt das Betriebssystem des Handys an. Die Warnung erscheint also direkt am Smartphone.“ Seit Jahren diskutiert man in Österreich über die Möglichkeit, die Bevölkerung vor Überflutungen, Hagel, Chemieunfällen oder großen Polizeieinsätzen via Handy zu warnen, wie es in anderen Ländern längst Usus ist. Immer wieder hat sich das Projekt verzögert, jetzt geht es als AT-Alert ab Montag, den 9. September, in allen Bundesländern in den Testbetrieb.