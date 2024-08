Es „wurlt“ schon ein wenig mehr im Vergleich zum letzten Besuch Anfang Juli, als man der Kleinen Zeitung einen ersten Zutritt in das mit Spannung erwartete Areal gewährte. Nun stehen nicht nur hellblaue Spinde in den Garderoben und bunte Sessel in der Kantine schon bereit, mit einem international besetzten Kreis an Managern bereiten sich an diesem Tag Ende August auch schon etliche Mitarbeiter auf den Start vor. Um „Geschichte zu schreiben“, wie man unisono wenig schüchtern betont. Mitte September ist es jedenfalls so weit: Das Verteilzentrum von „Amazon“ geht in Premstätten in Betrieb.