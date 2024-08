Dan kennt diese Gratwanderung seit Jahren aus der Grazer Annenstraße oder derzeit in der Gastronomie: Wie sehr sollen sich die einen über schwierige Zeiten beklagen und andere darüber berichten – ohne bloß weitere Gäste abzuschrecken? Insofern ist Simon Klasnic mit diesen Zeilen hier nicht ganz glücklich. Es soll auch „nicht wieder nur ein Duell zwischen mir und Bürgermeister Kogler sein“, bittet der Alpengasthof-Wirt am Schöckl. Denn es gehe um mehr – weil sich laut Klasnic „wie befürchtet“ die neuen Parktarife „massiv aufs Geschäft am Schöckl auswirken“.