Ihre Johann-Waller-Hütte am Schöckl haben die Naturfreunde Graz in den letzten Jahren herausgeputzt und saniert. Das Dachgeschoss wurde ausgebaut, eine Zisterne angelegt, die Terrasse erneuert. Dass die Hütte trotzdem ihren Charme bewahrt hat, davon kann man sich bei einer Wanderung überzeugen. Am Sonntag gibt es dazu eine besonders lohnende Gelegenheit: Der Verein feiert sein 125-jähriges Bestehen und begeht gleichzeitig den jährlichen Naturfreundetag.